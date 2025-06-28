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WP: Моральный дух сотрудников Госдепа упал из-за сокращений и переработок

WP: Моральный дух сотрудников Госдепа упал из-за сокращений и переработок Моральный дух сотрудников внешнеполитического ведомства США упал из-за планируемых в нем массовых сокращений, а также переработок, вызванных необходимостью организовать эвакуацию американцев с Ближнего Востока.
Другие страны
28 июня 2025 г. 21:05
WP: Моральный дух сотрудников Госдепа упал из-за сокращений и переработок

Моральный дух сотрудников внешнеполитического ведомства США упал из-за планируемых в нем массовых сокращений, а также переработок, вызванных необходимостью организовать эвакуацию американцев с Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как рассказали ее журналистам сотрудники дипведомства, "из-за планов администрации президента США Дональда Трампа провести массовые сокращения в Госдепартаменте большая часть его штата раздражена и озлоблена". В публикации отмечается, что "еще больше подорвали моральный дух дополнительные требования к сотрудникам, касающиеся оказания помощи гражданам США, которые хотят покинуть Ближний Восток" из-за имевшего место обмена ударами между Израилем и Ираном.

Госсекретарь Марко Рубио в мае проинформировал Конгресс о планах сократить к 1 июля число сотрудников ведомства, находящихся в США, почти на 2 тыс. для борьбы с бюрократией и для более рационального распределения ресурсов. Реализация этого плана будет зависеть от постановления Верховного суда США, который решает, было ли законным решение администрации об увольнении сотрудников ряда федеральных ведомств.

"По мере ожидания (решения суда) сотрудников Госдепартамента попросили работать сверхурочно, чтобы оказать помощь американцам, оказавшимся в опасности в связи с тем, что боевые действия между Израилем и Ираном вызвали опасения начала полномасштабного кризиса в регионе, - отмечает издание. - Хотя планируется, что проводившаяся в круглосуточном режиме операция (по эвакуации американцев) вскоре должна быть завершена из-за прекращения огня между Израилем и Ираном, многие сотрудники Госдепартамента заявили, что считают оскорбительными призывы руководства добровольно работать лишние часы в свете планов администрации провести сокращения".

Один из руководящих сотрудников Госдепа признал, что сокращения отрицательно сказываются на моральном духе персонала. Однако от официальных комментариев в ведомстве воздерживаются. Издание отмечает, что в Госдепе также намерены отказаться от практики, предусматривавшей содействие в поиске работы сотрудникам, лишившимся должности в результате сокращения.

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