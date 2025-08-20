О нас

WP: Минюст США начал расследование о занижении данных о преступности в столице

WP: Минюст США начал расследование о занижении данных о преступности в столице Министерство юстиции США инициировало расследование в связи с возможными искажениями статистических данных о преступности в американской столице.
Другие страны
20 августа 2025 г. 04:37
WP: Минюст США начал расследование о занижении данных о преступности в столице

Министерство юстиции США инициировало расследование в связи с возможными искажениями статистических данных о преступности в американской столице.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post (WP).

Это расследование может стать очередным свидетельством обострения противостояния между администрацией президента США Дональда Трампа и городскими властями. Как ранее сообщил телеканал NBC News, шеф полиции города Майкл Пулльям был отправлен в отпуск в мае 2025 года, а в отношении него возбуждено расследование о предполагаемом искажении статистики о преступности в Вашингтоне. По данным трех источников издания, в расследование федеральных властей призвано изучить действия как начальника городской полиции, так и других местных чиновников.

Ранее мэр города Мюриэл Боузер и другие городские чиновники утверждали, что количество преступлений с применением насилия в Вашингтоне с начала 2025 года снизилось на 27% по сравнению с тем же показателем 2024 года, а число убийств упало на 11%.

Как отмечают издание, в настоящее время полиция Вашингтона насчитывает около 3,1 тыс. сотрудников. При этом в правоохранительных органах имеется несколько сотен открытых вакансий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vaşinqtonda cinayət statistikasının mümkün təhrifləri ilə bağlı araşdırma başlayıb

Другие новости из категории

Трамп заверил, что стремится к прекращению войн
Трамп заверил, что стремится к прекращению войн
20 августа 2025 г. 05:15
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Северо-Курильска
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Северо-Курильска
20 августа 2025 г. 04:58
Трамп: Иран мог разработать ядерное оружие за четыре недели
Трамп: Иран мог разработать ядерное оружие за четыре недели
20 августа 2025 г. 03:59
Министр финансов США: Cаммит Россия - США - Украина может пройти в Будапеште
Министр финансов США: Cаммит Россия - США - Украина может пройти в Будапеште
20 августа 2025 г. 03:35
Бессент: США продают европейцам оружие для перепродажи Украине с наценкой
Бессент: США продают европейцам оружие для перепродажи Украине с наценкой
20 августа 2025 г. 03:25
Госдеп одобрил возможную продажу Австралии прицелов для ПТРК Javelin
Госдеп одобрил возможную продажу Австралии прицелов для ПТРК Javelin
20 августа 2025 г. 03:08
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
WSJ: Пентагон может обеспечить прикрытие с воздуха европейским силам в Украине
WSJ: Пентагон может обеспечить прикрытие с воздуха европейским силам в Украине
20 августа 2025 г. 01:44
Белый дом: США сделают все для остановки поставок наркотиков из Венесуэлы
Белый дом: США сделают все для остановки поставок наркотиков из Венесуэлы
20 августа 2025 г. 01:10
В Афганистане в крупном ДТП погибли более 70 человек
В Афганистане в крупном ДТП погибли более 70 человек
20 августа 2025 г. 00:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi