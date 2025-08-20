WP: Минюст США начал расследование о занижении данных о преступности в столице

Министерство юстиции США инициировало расследование в связи с возможными искажениями статистических данных о преступности в американской столице.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post (WP).

Это расследование может стать очередным свидетельством обострения противостояния между администрацией президента США Дональда Трампа и городскими властями. Как ранее сообщил телеканал NBC News, шеф полиции города Майкл Пулльям был отправлен в отпуск в мае 2025 года, а в отношении него возбуждено расследование о предполагаемом искажении статистики о преступности в Вашингтоне. По данным трех источников издания, в расследование федеральных властей призвано изучить действия как начальника городской полиции, так и других местных чиновников.

Ранее мэр города Мюриэл Боузер и другие городские чиновники утверждали, что количество преступлений с применением насилия в Вашингтоне с начала 2025 года снизилось на 27% по сравнению с тем же показателем 2024 года, а число убийств упало на 11%.

Как отмечают издание, в настоящее время полиция Вашингтона насчитывает около 3,1 тыс. сотрудников. При этом в правоохранительных органах имеется несколько сотен открытых вакансий.