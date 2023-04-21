WP: Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии

Россия в прошлом году разработала стратегию по созданию "антивоенной коалиции" с участием ультраправой и ультралевой немецких партий - "Альтернатива для Германии" (AfD) и "Левые", которая имела целью ослабить поддержку Украины в Европе.

Россия в прошлом году разработала стратегию по созданию "антивоенной коалиции" с участием ультраправой и ультралевой немецких партий - "Альтернатива для Германии" (AfD) и "Левые", которая имела целью ослабить поддержку Украины в Европе.

Как передает Report, об этом говорится в публикации The Washington Post, которая ссылается на тайные российские документы, полученные разведкой одной из европейских стран.

Из документов следует, что в июле 2022 года первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко поставил задачу кремлевским политическим стратегам "сосредоточиться" на Германии как зоне влияния.

Идея заключалась в том, чтобы воспользоваться якобы противоречием между национальными интересами Германии и интересами "заокеанских хозяев" – то есть склонить страну к поискам скорейшего прекращения войны в Украине.

Кампания влияния из Германии, согласно документам, которые цитирует WP, должна была бы дискредитировать также Великобританию, Европейский Союз и НАТО, убеждая немцев, что санкции против России им вредят. Задача, которую якобы ставил Кириенко, предусматривала увеличение количества сторонников России среди немцев на 10% за три месяца.

В начале сентября кремлевские чиновники для достижения этой цели предложили создать неформальный "антивоенный" альянс с участием ультраправой AfD и ультралевых в Германии, который должен был бы победить хотя бы на каких-то выборах и оттуда уже продвигать соответствующие месседжи.

"Неадекватные политики, не способные просчитать последствия своих решений, втянули Германию в конфликт с Россией – естественным союзником нашей страны и нашего народа. Наши интересы требуют восстановления нормальных партнерских отношений с Россией", – цитирует WP пример такого месседжа.

В качестве примера приводится 13-тысячный "антивоенный" митинг конца февраля в Берлине, который возглавляла известный депутат Бундестага от "Левых" Сара Вагенкнехт, активно цитируемая российскими СМИ. На нем присутствовали и десятки членов AfD.

Материалы, на которые ссылается The Washington Post, однако, не указывают на наличие каких-либо контактов между чиновниками Кремля и немецкими радикалами. Но по крайней мере один соратник Вагенкнехт и несколько членов AfD признали в интервью WP, что в прошлом году контактировали с российскими лицами.