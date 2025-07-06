WP: Контроль границы между ФРГ и Польшей препятствует перемещению по Европе

Ужесточение мер особого контроля на границе между Германией и Польшей пагубно влияет на возможности свободного перемещения между странами ЕС.

Ужесточение мер особого контроля на границе между Германией и Польшей пагубно влияет на возможности свободного перемещения между странами ЕС.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, на данный момент 11 из 29 стран "Шенгенской зоны" проводят проверки на границах со своими соседями, что заметно затрудняет стремление ЕС к свободному перемещению между странами - членами союза. Предстоящее ужесточение мер контроля между ФРГ и Польшей может усложнить ситуацию.

Общественные патрули "Движения защиты границ", созданного Робертом Бонкевичем, появились на границе с ФРГ в связи с сообщениями о том, что германские власти массово перебрасывают со своей территории в Польшу нелегальных мигрантов.

По решению премьер-министра Польши Дональда Туска, с 7 июля польские власти вводят временный пограничный контроль на границах с Германией и с Литвой.