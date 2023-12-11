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WP: Китайские хакеры проникли в системы 20 важных объектов в США

WP: Китайские хакеры проникли в системы 20 важных объектов в США За последний год китайские хакеры проникли в компьютерные системы примерно двух десятков важных объектов в США, среди которых есть и объекты инфраструктуры.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 20:17
WP: Китайские хакеры проникли в системы 20 важных объектов в США

За последний год китайские хакеры проникли в компьютерные системы примерно двух десятков важных объектов в США, среди которых есть и объекты инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом пишет газета The Washington Post.

Издание утверждает, что среди структур, в системы которых проникли китайские хакеры, объект в штате Гавайи, связанный с системой водоснабжения, крупный порт на Тихоокеанском побережье США и трубопровод для транспортировки нефти и газа. Кроме того, кибератакам подвергся оператор энергосистемы в штате Техас. Уточняется, что нарушений в работе указанных объектов не было.

В публикации приводятся экспертные оценки, согласно которым эти действия "являются частью более широких усилий по разработке способов посеять панику и хаос или нарушить логистику в случае конфликта США и Китая в Тихом океане".

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