WP: Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие дни

Иран готовится нанести очередной удар по Израилю в ближайшие дни.
Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, близкий к израильскому руководству.
"Лицо, близкое к израильским лидерам и проинформированное о ситуации, заявило: разведка предполагает, что Иран готовит атаку на Израиль в грядущие дни", - информирует газета.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что, по данным израильских разведслужб, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю в ближайшие дни с территории Ирака.