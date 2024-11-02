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WP: Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие дни

WP: Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие дни Иран готовится нанести очередной удар по Израилю в ближайшие дни.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 14:17
WP: Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие дни

Иран готовится нанести очередной удар по Израилю в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, близкий к израильскому руководству.

"Лицо, близкое к израильским лидерам и проинформированное о ситуации, заявило: разведка предполагает, что Иран готовит атаку на Израиль в грядущие дни", - информирует газета.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что, по данным израильских разведслужб, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю в ближайшие дни с территории Ирака.

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