​WP: глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС

Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.
"К сожалению, в итоге я решил, что министр Спенсер больше не располагает моим доверием, чтобы оставаться в должности, - цитирует Эспера издание. - Я желаю Ричарду (всего) хорошего".
Галлагера обвиняют в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки ИГ в Ираке, а также демонстрация фотографии с его телом. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США Дональд Трамп встал на защиту спецназовца.
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