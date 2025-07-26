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WP: Германия передала Украине три системы Patriot

WP: Германия передала Украине три системы Patriot ФРГ уже передала Киеву три системы Patriot и на данный момент ведет переговоры с США о поставке дополнительных систем и получении замены.
Другие страны
26 июля 2025 г. 21:01
WP: Германия передала Украине три системы Patriot

ФРГ уже передала Киеву три системы Patriot и на данный момент ведет переговоры с США о поставке дополнительных систем и получении замены.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Берлин уже передал Украине три системы Patriot и ведет переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных и получении замены, заявили официальные лица", - говорится в статье.

Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки.

Как отмечает издание, стоимость одной батареи Patriot может превышать $1 млрд, а противоракет - около $4 млн за единицу.

"Последние договоренности не решают эту проблему - кто-то все равно должен будет отдать батарею, но решение Трампа оживило переговоры. Страна, которая пожертвует Patriot, будь то из существующих запасов или из партии, готовой к поставке, может получить приоритет или более выгодные условия на замену", - отмечается в статье.

Как отметили два источника газеты, другие поставки могут включать радары, системы радиоэлектронного подавления, средства перехвата беспилотников и артиллерию.

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