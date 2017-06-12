Washington Post: Генпрокуроры США подадут в суд на Трампа за получение иностранных средств

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Генеральные прокуроры американских штатов Вашингтон и Мэриленд собираются подать в суд на президента США Дональда Трампа за возможное нарушение конституции и ведения бизнеса после вступления в должность главы государства, передает Report со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что генпрокуроры обвиняют Трампа в "получении миллионов от иностранных правительств".

"Мы заводим дело, потому что президент не предпринял необходимых шагов для отхода от своих деловых интересов", — сказал генпрокурор Карл Расина.

В случае, если иск будет принят, в рамках судебных разбирательств Трампа могут обязать обнародовать свою налоговую декларацию для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса.

Ранее адвокаты Трампа заявили об отсутствии российского следа в его налоговой декларации.