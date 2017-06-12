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    Washington Post: Генпрокуроры США подадут в суд на Трампа за получение иностранных средств

    Президента США могут обязать обнародовать свою налоговую декларацию для определения масштаба иностранных сделок

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Генеральные прокуроры американских штатов Вашингтон и Мэриленд собираются подать в суд на президента США Дональда Трампа за возможное нарушение конституции и ведения бизнеса после вступления в должность главы государства, передает Report со ссылкой на The Washington Post.

    Отмечается, что генпрокуроры обвиняют Трампа в "получении миллионов от иностранных правительств". 

    "Мы заводим дело, потому что президент не предпринял необходимых шагов для отхода от своих деловых интересов", — сказал генпрокурор Карл Расина.

    В случае, если иск будет принят, в рамках судебных разбирательств Трампа могут обязать обнародовать свою налоговую декларацию для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса.

    Ранее адвокаты Трампа заявили об отсутствии российского следа в его налоговой декларации.

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