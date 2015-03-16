WP: Джеб Буш использовал личную почту для обсуждения развертывания войск

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Потенциальный кандидат от республиканцев на президентских выборах в США в 2016 году Джеб Буш использовал личную электронную почту для обсуждения вопросов безопасности и военных вопросов, пишет Газета.Ru со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, занимая пост губернатора штата Флорида, Буш использовал личную почту, чтобы обмениваться письмами по таким вопросам, как развертывание подразделений национальной гвардии Флориды после терактов 11 сентября 2001 года и развертывание войск на Ближнем Востоке.

Помощник политика утверждает, что ни одно из писем с электронной почты Буша не содержит конфиденциальной или секретной информации, отмечает газета.

Ранее в центре скандала оказалась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая также пользовалась личной почтой для деловой переписки, напоминает Report.