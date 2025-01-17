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WP: Байден до конца срока может помиловать лиц, неугодных Трампу

WP: Байден до конца срока может помиловать лиц, неугодных Трампу Глава уходящей американской администрации Джо Байден до заверения срока своих полномочий может в упреждающем порядке помиловать лиц, рискующих оказаться в немилости у избранного президента США Дональда Трампа.
Другие страны
17 января 2025 г. 08:56
WP: Байден до конца срока может помиловать лиц, неугодных Трампу

Глава уходящей американской администрации Джо Байден до заверения срока своих полномочий может в упреждающем порядке помиловать лиц, рискующих оказаться в немилости у избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, несмотря на то, что многие сотрудники Белого дома собирают вещи перед инаугурацией Трампа, намеченной на 20 января, в администрации ожидают, что Байден в оставшийся промежуток времени подпишет еще несколько указов. В частности, демократ рассчитывает принять меры с целью борьбы с дискриминацией по половому признаку.

Кроме того, "Байден рассматривает возможность помилования в упреждающем порядке лиц, которые могут оказаться в немилости у администрации Трампа", подчеркивает газета.

По мнению WP, активность Байдена в завершение его президентского срока "свидетельствует о его убежденности в том, что Трамп представляет уникальную угрозу американским традициям".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bayden səlahiyyət müddəti bitməmiş Trampın bəyənmədiyi şəxsləri əfv edə bilər

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