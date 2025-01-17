WP: Байден до конца срока может помиловать лиц, неугодных Трампу

Глава уходящей американской администрации Джо Байден до заверения срока своих полномочий может в упреждающем порядке помиловать лиц, рискующих оказаться в немилости у избранного президента США Дональда Трампа.

Глава уходящей американской администрации Джо Байден до заверения срока своих полномочий может в упреждающем порядке помиловать лиц, рискующих оказаться в немилости у избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, несмотря на то, что многие сотрудники Белого дома собирают вещи перед инаугурацией Трампа, намеченной на 20 января, в администрации ожидают, что Байден в оставшийся промежуток времени подпишет еще несколько указов. В частности, демократ рассчитывает принять меры с целью борьбы с дискриминацией по половому признаку.

Кроме того, "Байден рассматривает возможность помилования в упреждающем порядке лиц, которые могут оказаться в немилости у администрации Трампа", подчеркивает газета.

По мнению WP, активность Байдена в завершение его президентского срока "свидетельствует о его убежденности в том, что Трамп представляет уникальную угрозу американским традициям".