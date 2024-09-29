О нас

WP: Администрация США рекомендует Израилю не проводить операцию в Ливане

WP: Администрация США рекомендует Израилю не проводить операцию в Ливане Вашингтонская администрация рекомендует Израилю не проводить наземную операцию в Ливане, силы США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство генерального секретаря движения "Хезболлах" шейха Хасана Насруллы.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 08:55
WP: Администрация США рекомендует Израилю не проводить операцию в Ливане

Вашингтонская администрация рекомендует Израилю не проводить наземную операцию в Ливане, силы США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство генерального секретаря движения "Хезболлах" шейха Хасана Насруллы.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Один из сотрудников администрации высокого ранга сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны "Хезболлах", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю, - отмечается в публикации. - По словам одного из чиновников, США хорошо подготовлены к тому, чтобы справиться с различными вариантами ответных действий".

Сотрудники вашингтонской администрации полагают, что "проведенные Израилем операции привели к разгрому "Хезболлах".

Источники издания уточнили, что "должностные лица США по-прежнему рекомендуют Израилю не проводить наземное вторжение в Ливан", поскольку это только затруднит попытки еврейского государства еще более ослабить "Хезболлах".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi