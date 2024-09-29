WP: Администрация США рекомендует Израилю не проводить операцию в Ливане

Вашингтонская администрация рекомендует Израилю не проводить наземную операцию в Ливане, силы США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство генерального секретаря движения "Хезболлах" шейха Хасана Насруллы.
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"Один из сотрудников администрации высокого ранга сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны "Хезболлах", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю, - отмечается в публикации. - По словам одного из чиновников, США хорошо подготовлены к тому, чтобы справиться с различными вариантами ответных действий".
Сотрудники вашингтонской администрации полагают, что "проведенные Израилем операции привели к разгрому "Хезболлах".
Источники издания уточнили, что "должностные лица США по-прежнему рекомендуют Израилю не проводить наземное вторжение в Ливан", поскольку это только затруднит попытки еврейского государства еще более ослабить "Хезболлах".