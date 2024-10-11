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WJS: Ряд ближневосточных стран не хотят вовлечения в атаку Израиля на Иран

WJS: Ряд ближневосточных стран не хотят вовлечения в атаку Израиля на Иран Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предупредили Вашингтон, что не хотят, чтобы их военная инфраструктура и воздушное пространство использовались американскими или израильскими военными для наступательных операций против Ира
Другие страны
11 октября 2024 г. 03:08
WJS: Ряд ближневосточных стран не хотят вовлечения в атаку Израиля на Иран

Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предупредили Вашингтон, что не хотят, чтобы их военная инфраструктура и воздушное пространство использовались американскими или израильскими военными для наступательных операций против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

По их сведениям, Тегеран по секретным дипломатическим каналам уведомил, что "богатые нефтью страны Персидского залива и другие американские союзники на Ближнем Востоке" станут целью его ударов, если их территории или воздушное пространство будут задействованы для атаки на Иран.

Предупреждение получили, в том числе Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, на чьих территориях развернуты американские военные.

Собеседники газеты отметили наличие риска нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, а также по американским военным объектам и служащим в регионе.

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Версия на азербайджанском языке WJS: Yaxın Şərq ölkələri İsrailin İrana hücumunda iştirak etmək istəmirlər

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