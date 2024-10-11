WJS: Ряд ближневосточных стран не хотят вовлечения в атаку Израиля на Иран

Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предупредили Вашингтон, что не хотят, чтобы их военная инфраструктура и воздушное пространство использовались американскими или израильскими военными для наступательных операций против Ира

Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предупредили Вашингтон, что не хотят, чтобы их военная инфраструктура и воздушное пространство использовались американскими или израильскими военными для наступательных операций против Ирана.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

По их сведениям, Тегеран по секретным дипломатическим каналам уведомил, что "богатые нефтью страны Персидского залива и другие американские союзники на Ближнем Востоке" станут целью его ударов, если их территории или воздушное пространство будут задействованы для атаки на Иран.

Предупреждение получили, в том числе Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, на чьих территориях развернуты американские военные.

Собеседники газеты отметили наличие риска нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, а также по американским военным объектам и служащим в регионе.