О нас
Аудио новости

Wizz Air выделила 100 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев

Wizz Air выделила 100 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тыс. билетов для украинцев, которые бегут от войны, которую начала Россия в Украине.
Другие страны
2 марта 2022 г. 13:57
Wizz Air выделила 100 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тыс. билетов для украинцев, которые бегут от войны, которую начала Россия в Украине.

Как передает Report, об этом сообщила компания Wizz Air в Twitter.

"Wizz стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Мы предоставляем 100 тыс. бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, которые вылетают из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН, Wizz Air — венгерская бюджетная авиакомпания, крупнейшая авиакомпания в стране. Главный офис располагается в Будапеште. Компания, основанная в сентябре 2003, осуществляет пассажирские авиаперевозки преимущественно в страны Европы, а также В Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Глобальные компании массово покидают российский рынок
Глобальные компании массово покидают российский рынок
2 марта 2022 г. 13:31
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
2 марта 2022 г. 12:57
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
2 марта 2022 г. 12:40
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
2 марта 2022 г. 11:24
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
2 марта 2022 г. 10:14
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
1 марта 2022 г. 21:02
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде
1 марта 2022 г. 19:52
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
Увеличено число горячих линий, созданных для азербайджанцев в связи с ситуацией в Украине
Увеличено число горячих линий, созданных для азербайджанцев в связи с ситуацией в Украине
1 марта 2022 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi