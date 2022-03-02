Wintershall отказалась от новых проектов по добыче нефти и газа в России

Немецкая компания Wintershall Dea объявила о решении не реализовывать новые проекты по добыче газа и нефти в России.

Немецкая компания Wintershall Dea объявила о решении не реализовывать новые проекты по добыче газа и нефти в России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Правление Wintershall Dea AG приняло решение не продвигать и не реализовывать какие-либо дополнительные проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование "Северного потока - 2" на общую сумму около 1 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

При этом Wintershall Dea продолжит участвовать в действующих проектах по добыче природного газа в Сибири - Южно-Русском и Ачимовском. В рамках этих проектов добывается природный газ для энергоснабжения Европы.