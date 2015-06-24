WikiLeaks: США вели слежку за тремя последними президентами Франции

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Агентство национальной безопасности (АНБ) США вело разведывательную деятельность в отношении трех последних президентов Франции, говорится в документе, выложенном во вторник на портале WikiLeaks, известном своими скандальными разоблачениями, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно полученным WikiLeaks данным, американские спецслужбы прослушивали телефонные разговоры Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда.

"Французский народ имеет право знать, что выбранное ими правительство подверглось враждебной слежке со стороны предполагаемого союзника. Мы гордимся нашей работой с ведущими французскими издательствами Liberation и Mediapart, которые помогли осветить данную историю. Французские читатели могут ожидать больше важных разоблачений в ближайшем будущем", — цитирует портал заявление его основателя Джулиана Ассанжа.