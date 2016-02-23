​WikiLeaks: США следили за Пан Ги Муном, Меркель и Нетаньяху

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Агентство национальной безопасности США прослушивало ведущих мировых лидеров, включая генсека ООН Пан Ги Муна, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони и бывшего президента Франции Николя Саркози.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сайт WikiLeaks опубликовал новую серию секретных документов, которая касается прослушивания АНБ переговоров Пан Ги Муна и Ангелы Меркель, посвященных вопросам изменения климата, беседы бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, в аннотации упоминаются документы, касающиеся прослушивания переговоров ключевых министров торговли ЕС и Японии на тему деятельности Всемирной торговой организации, а также деталей неофициальной встречи Саркози, Меркель и Берлускони.

Публикации WikiLeaks о шпионаже АНБ за мировыми лидерами уже неоднократно становились причиной дипломатических скандалов.