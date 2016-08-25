WikiLeaks собирается обнародовать информацию о предвыборной кампании Хиллари Клинтон

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ WikiLeaks собирается обнародовать документы, связанные с избирательной кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как сообщает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом заявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Он не стал раскрывать подробности, но отметил, что источники у документов – "разные институты, связанные с предвыборной кампанией".

По его словам, некоторые документы сами по себе "довольно интересные", а другие могут показать уже известные факты "под другим углом".