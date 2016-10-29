 Наверх
    Закрыть фоторежим

    WikiLeaks опубликовал очередную партию электронных писем, касающихся избирательной кампании Клинтон

    С публикацией очередной части общественности стали доступны уже более 36,1 тыс. писем

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Двадцать вторая часть конфиденциальных писем председателя избирательной кампании кандидата в президенты на выборах в США Хиллари Клинтон Джона Подесты опубликована на сайте WikiLeaks.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с публикацией очередной части общественности стали доступны уже более 36,1 тыс. писем.

    Публикация первой части состоялась 8 октября, администрация сайта выкладывает переписку партиями по несколько тысяч писем в день.

    В начале октября основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе видеомоста в Берлине пообещал до конца этого года опубликовать значительные данные по правительствам трех стран и выборам в США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi