WikiLeaks опубликовал очередную партию электронных писем, касающихся избирательной кампании Клинтон

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Двадцать вторая часть конфиденциальных писем председателя избирательной кампании кандидата в президенты на выборах в США Хиллари Клинтон Джона Подесты опубликована на сайте WikiLeaks.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с публикацией очередной части общественности стали доступны уже более 36,1 тыс. писем.

Публикация первой части состоялась 8 октября, администрация сайта выкладывает переписку партиями по несколько тысяч писем в день.

В начале октября основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе видеомоста в Берлине пообещал до конца этого года опубликовать значительные данные по правительствам трех стран и выборам в США.