Wikileaks начала публиковать переписку Барака Обамы

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Организация Wikileaks приступила к публикации переписки по электронной почте одного из стратегов американской Демократической партии - Джона Подесты - с Бараком Обамой в бытность последнего членом Сената Конгресса США и избранным президентом страны.

Как передает Report, в общей сложности Wikileaks выложила в четверг на своем интернет-сайте лишь семь посланий, которыми в октябре-ноябре 2008 года обменялись Подеста и Обама.

Подеста в настоящее время является по существу руководителем избирательного штаба нынешнего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. А в период обмена этими письмами с Обамой Подеста был одним из трех руководителей "переходной" команды избранного американского лидера - наряду с Валери Джаррет и Питом Раусом.

Никаких сенсаций письма не содержат; некоторые из них состоят буквально из пары строчек. Едва ли не самым интересным и содержательным из них является послание, отправленное Подестой Обаме непосредственно в день голосования на всеобщих выборах в США в 2008 году - 4 ноября. В нем сообщается, что "единогласная рекомендация" советников Обамы заключается в том, чтобы он отказался принимать участие в антикризисном саммите Группы двадцати в Вашингтоне, если его пригласят на эту международную встречу на высшем уровне. Подеста и другие советники сенатора Обамы пишут в том письме, что саммит созывается Белым домом "под давлением" со стороны тогдашнего французского лидера Николя Саркози и ряда других европейских руководителей, указывают, что крупных "осязаемых итогов" совещания не просматривается и советуют всячески дистанцироваться от уходящей американской администрации во главе с президентом Джорджем Бушем-младшим.

В этом же послании говорится, что объявление Обамы об отказе участвовать в саммите можно обставить как ответ на соответствующий вопрос прессы. Помощники Обамы могли бы помочь делу, "потихоньку намекнув кому-нибудь (из журналистов), что такой вопрос, если бы его задали, повлек за собой интересный ответ", отмечается в письме.