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WhatsApp пригрозил Британии уходом из страны в случае принятия нового закона

WhatsApp пригрозил Британии уходом из страны в случае принятия нового закона Мессенджер WhatsApp может прекратить свою работу в Великобритании из-за нового закона о безопасности в интернете.
Другие страны
10 марта 2023 г. 11:11
WhatsApp пригрозил Британии уходом из страны в случае принятия нового закона

Мессенджер WhatsApp может прекратить свою работу в Великобритании из-за нового закона о безопасности в интернете.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно новому закону, власти могут заставить WhatsApp применить такую политику модерации, которую невозможно внедрить при наличии в сервисе сквозного шифрования, защищающего переписку пользователей. В случае отказа подчиняться мессенджер будет оштрафован.

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт выступил с резкой критикой закона, заявив о том, что сквозное шифрование нельзя ослабить в конкретных регионах мира. Более того, это было привело к снижению уровня безопасности всех пользователей сервиса.

"Все наши пользователи хотят безопасности - 98% находятся за пределами Великобритании, и они не хотят, чтобы ослабляли шифрование", - заявил он, добавив, что приложению проще уйти из страны или быть заблокированным на ее территории, чем подчиниться новым требованиям. С аналогичным мнением ранее выступила президент мессенджера Signal Мередит Уитакер, которая заявила, что сервис "на 100% точно покинет страну", если новый закон заставит его сканировать сообщения пользователей.

"Мы не будем снижать безопасность WhatsApp. Мы этого никогда не делали и уже смирились с тем, что нас блокируют в некоторых странах", - подытожил Кэткарт.

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Версия на английском языке WhatsApp says safety law may shut down its service in UK

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