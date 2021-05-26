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WhatsApp подал в суд на правительство Индии из-за новых правил передачи данных

WhatsApp подал в суд на правительство Индии из-за новых правил передачи данных Представители приложения для обмена сообщениями WhatsApp подали иск в Верховный суд Дели на правительство Индии в связи с вступлением в стране в силу новых правил, призванных регулировать передачу информации цифровыми СМИ
Другие страны
26 мая 2021 г. 10:05
WhatsApp подал в суд на правительство Индии из-за новых правил передачи данных

Представители приложения для обмена сообщениями WhatsApp подали иск в Верховный суд Дели на правительство Индии в связи с вступлением в стране в силу новых правил, призванных регулировать передачу информации цифровыми СМИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно его сведениям, в иске представители мессенджера обращаются к суду с просьбой постановить, что одно из новых правил является нарушением права граждан на неприкосновенность частной жизни, закрепленном в конституции Индии. Как пояснило агентство, социальные сети, в соответствии с новой нормой, должны будут по требованию правительства предоставить данные о первом отправителе информации, совершившем правонарушение.

WhatsApp в свою очередь отмечает, что сообщения защищены сквозным шифрованием, поэтому приложению придется предоставить данные не только об отправителе, но и о получателе сообщения.

Агентство подчеркнуло, что ему не удалось самостоятельно подтвердить, что WhatsApp обратился в суд с иском. Также не удалось выяснить, когда жалоба может быть рассмотрена.

Представитель WhatsApp отказался комментировать заявление.

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Версия на английском языке WhatsApp sues Indian Gov't over media rules

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