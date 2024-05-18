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Welt: В Германии сильные осадки вызвали наводнение в Сааре

Welt: В Германии сильные осадки вызвали наводнение в Сааре Сильные дожди привели к масштабным затоплениям в федеральной земле Саар, расположенной на юго-западе Германии. За сутки там выпало 100 л осадков на 1 кв. м.
Другие страны
18 мая 2024 г. 04:39
Welt: В Германии сильные осадки вызвали наводнение в Сааре

Сильные дожди привели к масштабным затоплениям в федеральной земле Саар, расположенной на юго-западе Германии. За сутки там выпало 100 л осадков на 1 кв. м.

Как передает Report, об этом сообщает газета Die Welt.

Во многих районах уровень воды продолжает повышаться. Министерство внутренних дел Саара заявило об "обширном уровне паводка". Особенно пострадали районы Нойнкирхен, Саарпфальц и региональное объединение Саарбрюккен. Ситуация в городах и столице земли напряженная. Старый город Отвайлера полностью находится под водой, там прорваны дамбы.

В некоторых районах жителям пришлось покинуть свои дома. Так, из-за риска наводнения около 220 человек в округе Трир-Саарбург были эвакуированы в качестве меры предосторожности. В отдельных частях Саарбрюккена произошли отключения электроэнергии. По данным МВД, пострадавших нет. Обсуждается вопрос, следует ли запрашивать помощь у соседних федеральных земель.

Из-за сильного наводнения канцлер ФРГ Олаф Шольц отменил запланированное на субботу выступление в предвыборной кампании в Сааре. Вместо этого он посетит регион, чтобы получить представление о ситуации на месте.

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