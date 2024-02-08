Welt: Швеция в ближайшие дни примет решение по делу о подрыве "Северных потоков"

Прокуратура Швеции в ближайшее время примет решение, касающееся дела о подрыве российских газопроводов "Северный поток".

Прокуратура Швеции в ближайшее время примет решение, касающееся дела о подрыве российских газопроводов "Северный поток".

Как передает Report , об этом сообщает немецкая газета Welt.

Ведущий расследование взрывов прокурор Матс Люнгквист заявил, что вердикт будет вынесен в течение ближайших нескольких дней. Люнгквист не назвал точной даты, при этом уточнив, что решение будет касаться лишь тех выводов, к которым в ходе расследования пришли правоохранительные органы Швеции.

Напомним, что в ночь на 26 сентября с береговой площадки Nord Stream 2 AG зафиксировали падение давления на одной из двух ниток "Северного потока - 2". Вечером того же дня давление упало и на обеих нитках "Северного потока - 1". Сейсмологи заявили, что зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.