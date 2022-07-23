Welt: Германия тормозит поставки вооружения Украине

Правительство Германии тормозит поставки вооружения Украине, в том числе системы противовоздушной обороны "Iris-T", которые обещали ранее.

Правительство Германии тормозит поставки вооружения Украине, в том числе системы противовоздушной обороны "Iris-T", которые обещали ранее.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Welt.

Издание, ссылаясь на источники в правительстве Украины, утверждает, что в начале июля Киев подал заявку на покупку 11 комплексов "Iris-T SLM" у компании Diehl Defense. Поставка вооружения должна осуществляться напрямую.

По информации СМИ, одна система стоит около 140 млн евро, то есть сумма сделки составляет около 1,5 млрд евро.

Министерство экономики Германии предварительно дало положительный ответ и направило заявку в Федеральный совет безопасности. Однако за три недели чиновники так и не приняли решение.

В состав Совета входят девять министров, которые заседают в закрытом режиме. Издание сообщает, что Совет либо не соглашался на поставки оружия Украине, либо соглашался с неохотой.

Стоит отметить, что в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать Украине систему "Iris-T". По его словам, поставка должна была состояться в "ближайшие недели". Но СМИ заявляют, что Украина получит вооружение только к концу года.