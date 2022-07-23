О нас

Welt: Германия тормозит поставки вооружения Украине

Welt: Германия тормозит поставки вооружения Украине Правительство Германии тормозит поставки вооружения Украине, в том числе системы противовоздушной обороны "Iris-T", которые обещали ранее.
Другие страны
23 июля 2022 г. 17:38
Welt: Германия тормозит поставки вооружения Украине

Правительство Германии тормозит поставки вооружения Украине, в том числе системы противовоздушной обороны "Iris-T", которые обещали ранее.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Welt.

Издание, ссылаясь на источники в правительстве Украины, утверждает, что в начале июля Киев подал заявку на покупку 11 комплексов "Iris-T SLM" у компании Diehl Defense. Поставка вооружения должна осуществляться напрямую.

По информации СМИ, одна система стоит около 140 млн евро, то есть сумма сделки составляет около 1,5 млрд евро.

Министерство экономики Германии предварительно дало положительный ответ и направило заявку в Федеральный совет безопасности. Однако за три недели чиновники так и не приняли решение.

В состав Совета входят девять министров, которые заседают в закрытом режиме. Издание сообщает, что Совет либо не соглашался на поставки оружия Украине, либо соглашался с неохотой.

Стоит отметить, что в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать Украине систему "Iris-T". По его словам, поставка должна была состояться в "ближайшие недели". Но СМИ заявляют, что Украина получит вооружение только к концу года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Радость семьи, вернувшейся в Лачын после 29 лет
ФотоРадость семьи, вернувшейся в Лачын после 29 лет
23 июля 2022 г. 17:15
Еще 10 семей переселились в Агалы
ФотоЕще 10 семей переселились в Агалы
23 июля 2022 г. 12:01
Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ
Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ
23 июля 2022 г. 11:05
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
23 июля 2022 г. 02:47
Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района
Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района
22 июля 2022 г. 15:11
Михаил Гусман: Шуша и Карабах – сегодня и навечно исконная азербайджанская территория
Михаил Гусман: Шуша и Карабах – сегодня и навечно исконная азербайджанская территория
22 июля 2022 г. 13:42
Сотрудник медиа-института Аль-Джазиры: Мы гордимся участием в форуме в Шуше
Сотрудник медиа-института "Аль-Джазиры": Мы гордимся участием в форуме в Шуше
22 июля 2022 г. 13:12
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
21 июля 2022 г. 22:26
Создано юрлицо публичного права Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
Создано юрлицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
21 июля 2022 г. 17:14
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе"
21 июля 2022 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi