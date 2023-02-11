О нас

СМИ: Возросло число случаев шпионажа со стороны Ирана за проживающими в Германии иранцами

СМИ: Возросло число случаев шпионажа со стороны Ирана за проживающими в Германии иранцами Правительство Германии признало увеличение числа случаев шпионажа со стороны иранских спецслужб за иранцами в изгнании, проживающими в Германии, после начала массовых протестов в прошлом году.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 11:10
СМИ: Возросло число случаев шпионажа со стороны Ирана за проживающими в Германии иранцами
Foto: Sud.ua

Правительство Германии отмечает рост числа случаев шпионажа со стороны иранских спецслужб за проживающими в Германии иранцами после начала массовых протестов в этой стране в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом пишет газета Welt am Sonntag.

"Оппозиционные группы и отдельные лица рассматриваются властями Ирана как угроза для дальнейшего существования режима", - отмечается в заявлении федерального правительства в ответ на запрос левой партии Linke.

Служба внутренней разведки страны выявила 160 человек, имеющих связи с Германией, а также с революционной гвардией Ирана.

"Широкая шпионская деятельность" стражей революции направлена, в частности, против произраильских целей в Германии, цитирует газета заявление правительства.

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “İran hakimiyyətinin Almaniyada yaşayan iranlılara qarşı casusluq halları artıb”
Версия на английском языке Media: Germany sees increase in Iranian spying since protests

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi