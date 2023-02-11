СМИ: Возросло число случаев шпионажа со стороны Ирана за проживающими в Германии иранцами

Правительство Германии признало увеличение числа случаев шпионажа со стороны иранских спецслужб за иранцами в изгнании, проживающими в Германии, после начала массовых протестов в прошлом году.

Правительство Германии отмечает рост числа случаев шпионажа со стороны иранских спецслужб за проживающими в Германии иранцами после начала массовых протестов в этой стране в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом пишет газета Welt am Sonntag.

"Оппозиционные группы и отдельные лица рассматриваются властями Ирана как угроза для дальнейшего существования режима", - отмечается в заявлении федерального правительства в ответ на запрос левой партии Linke.

Служба внутренней разведки страны выявила 160 человек, имеющих связи с Германией, а также с революционной гвардией Ирана.

"Широкая шпионская деятельность" стражей революции направлена, в частности, против произраильских целей в Германии, цитирует газета заявление правительства.

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла.