Washington Post: Трамп не потратил ни цента собственных денег на благотворительность

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Кандидат на пост президента США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп не потратил на благотворительность ни одного цента из своих личных денег, передает Report со ссылкой на The Washington Post.

В ходе анализа документа об отчислениях в благотворительные фонды, распространенного штабом Трампа в качестве доказательства выделения 102 млн. долларов на благотворительные цели, из 4844 пунктов не было обнаружено ни одного, в котором говорилось бы от отчислениях на благотворительность из личных денег кандидата.

По данным издания, большей частью заявленных пожертвований являются бесплатные партии в гольф с миллиардером, которые разыгрывались на благотворительных аукционах, а среди получателей взносов фигурируют различные предприятия, не имеющие отношения к благотворительности, и даже теннисистка Серена Уильямс.

Также в документе фигурирует организация Donald J. Trump Foundation, от имени которой были внесены многие из пожертвований, однако сама она не получала денег от Трампа с 2009 по 2014 год.