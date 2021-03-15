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Washington Post: Инфраструктура США в опасном состоянии

Washington Post: Инфраструктура США в опасном состоянии Десятилетиями не выделялось необходимое финансирование на поддержку инфраструктуры
Другие страны
15 марта 2021 г. 18:34
Washington Post: Инфраструктура США в опасном состоянии

Американские президенты на протяжении последних десятилетий не смогли выделить из бюджета необходимый объем средств на развитие инфраструктуры страны, из-за чего она теперь находится в опасном состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Washington Post.

За последние годы ни республиканцы, ни демократы, когда они контролировали Белый дом и Конгресс, не направляли инвестиции в размере, необходимом для ремонта и усовершенствования, в частности аэропортов, широкополосных сетей, транспортных систем, линий электропередачи, портов и канализационных систем. Как отмечает издание, во многих городах страны "водопровод выходит из строя каждые две минуты, а половина автодорог общего пользования находится в плачевном либо невзрачном состоянии".

Опрошенные изданием эксперты считают, что у исполнительной власти все это время даже не было эффективного плана развития инфраструктуры государства.

По мнению The Washington Post, в США "исторические прорывы в науке, медицине и технологиях тесно и тревожно сосуществуют с колоссальными провалами в сферах инфраструктуры, здравоохранения, а также в вопросе равноправного доступа к основным потребностям населения".

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Версия на азербайджанском языке “Washington Post”: ABŞ-da infrastruktur bərbad vəziyyətdədir

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