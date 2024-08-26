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Walmart отзывает в США яблочный сок из-за повышенного содержания мышьяка

Walmart отзывает в США яблочный сок из-за повышенного содержания мышьяка Walmart Inc., крупнейший ритейлер в США, отзывает из продажи в 25 штатах яблочный сок из-за повышенного содержания в нем мышьяка.
Другие страны
26 августа 2024 г. 12:13
Walmart отзывает в США яблочный сок из-за повышенного содержания мышьяка

Walmart Inc., крупнейший ритейлер в США, отзывает из продажи в 25 штатах яблочный сок из-за повышенного содержания в нем мышьяка.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Associated Press.

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) отмечает, что употребление сока может иметь негативные последствия для здоровья потребителей, однако едва ли вызовет серьезные или необратимые заболевания.

Отзыв касается более 9,5 тыс. упаковок яблочного сока, продаваемого под брендом Great Value. Производитель сока - компания Refresco Beverages US Inc. из Флориды.

Небольшое количество неорганического и органического мышьяка содержится во многих продуктах питания, пишет AP. При этом незначительное превышение допустимой нормы может вызвать такие симптомы, как рвота, боль в животе, диарея, онемение и мышечные спазмы.

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