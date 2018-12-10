Wall Street Journal: Протесты во Франции могут изменить курс Макрона

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Протестное движение "желтых жилетов" в Париже может испортить реформистскую кампанию президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Report, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Насилие, произошедшее несмотря на усиление безопасности 8-9 декабря в крупных городах Франции, "загнало Макрона в угол как никогда прежде". В связи с этим 10 декабря Макрон планирует обратиться к нации, пишет WSJ со ссылкой на слова чиновников.

В настоящее время французский лидер сталкивается с беспрецедентным давлением свернуть свои масштабные планы по реформированию экономики страны. По данным властей, в акции протеста приняли участие 136 тысяч протестующих, некоторые из них столкнулись с полицейскими, разбивали витрины магазинов и устраивали поджоги.

Э.Макрона теперь призывают сменить свой курс, который намеревался сделать Францию экономически конкурентоспособной за счет радикальных изменений на рынке труда, налогов, государственных расходов и пенсионной системы.