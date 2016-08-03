Wall Street Journal: Белый дом тайно выплатил Ирану 400 млн. долларов

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Администрация президента США Барака Обамы тайно выплатила Ирану 400 млн. долларов наличными, причем это совпало с освобождением в январе четырех задержанных в Иране американцев. Как сообщает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Источники утверждают, что в Иран были доставлены деревянные грузовые поддоны с евро, швейцарскими франками и деньгами в других валютах, но не в долларах США, так как это запрещено законом. Купюры были закуплены в центробанках Нидерландов и Швейцарии.

При этом когда именно в Тегеране приземлился самолет с деньгами, европейские и американские источники не уточняют. В то же время, по данным иранских источников, как только воздушное судно с наличными село в столичном аэропорту Мехрабад, иранские власти выпустили четырех граждан США. Известно, что они покинули Иран 17 января, решение об их освобождении было принято днем ранее.

В свою очередь, США тогда же отпустили семерых граждан Ирана и аннулировали запросы на задержание и экстрадицию еще 14.