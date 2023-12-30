О нас

WADA может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу

WADA может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в случае невыполнения ряда соответствующих действий может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 21:06
WADA может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в случае невыполнения ряда соответствующих действий может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"WADA хорошо осведомлено о текущих проблемах, связанных с Испанским антидопинговым агентством (CELAD), и внимательно следит за его деятельностью, чтобы гарантировать его соответствие Всемирному антидопинговому кодексу. В рамках этого мы можем подтвердить, что существует ряд невыполненных действий, которые CELAD необходимо принять в срочном порядке. Невыполнение этого требования приведет к тому, что в отношении него будет инициирована процедура обеспечения соответствия. WADA всегда будет обеспечивать, чтобы CELAD и все антидопинговые организации возбуждали дела в тех случаях, где это необходимо в соответствии с кодексом, неоправданные задержки в рассмотрении дел недопустимы", - сообщили в пресс-службе WADA.

28 декабря испанский портал Relevo сообщил, что Испанское антидопинговое агентство в период с 2017 по 2022 год нарушало правила забора проб у спортсменов и не сообщало WADA о положительных результатах проб атлетов. По информации источника, CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов. Так, компания, контролирующая проведение тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено испанским законодательством. Также Relevo сообщил, что получил доступ к документам, которые доказывают, что контрагенты "выполняли определенные миссии".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
25 декабря 2023 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi