Взятая в заложники женщина в консульстве Мали в Барселоне освобождена - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Женщина, ранее взятая в заложники в консульстве Мали в испанской Барселоне, освобождена. Об этом сообщает полиция Каталонии в Twitter-аккаунте.

«Женщина, взятая в заложники в консульстве Мали в Барселоне, освобождена. Мужчина, который ее удерживал, задержан», - сказано в сообщении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, женщина находится «в целости и сохранности».

Малиец захватил женщину в заложники примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Злоумышленник требовал урегулирования своей административной ситуации.

По предварительным данным, мужчина не был вооружен, в заложники была взята жена почетного консула Мали в Барселоне.

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Мужчина захватил в почетном консульстве Мали в Барселоне женщину, он опознан, ведутся переговоры.

Как передает Report, об этом сообщают каталонские силы правопорядка Mossos d'Esquadra в Twitter.

Как уточняется в сообщении, в заложниках находится жена почетного консула Мали. Захватчик также является гражданином Мали, который требует "урегулирования его административного положения". По данным полиции, мужчина не вооружен.