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    Взрывы в Кабуле: число жертв выросло до 50

    В последние месяцы в столице Афганистана вновь участились нападения боевиков движения Талибан

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек стали жертвами серии атак в полицейских и военных учреждениях Кабула за последние 48 часов. Местные власти сообщают о сотнях раненых, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    В ночь на пятницу вблизи комплекса зданий министерства облороны центре города взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

    Через несколько часов полицейскую академию в Кабуле атаковал смертник. За взрыв пока не взяла на себя ответственность ни одна из террористических группировок.

    В последние месяцы в столице Афганистана вновь участились нападения боевиков движения "Талибан".

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