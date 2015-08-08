Взрывы в Кабуле: число жертв выросло до 50

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек стали жертвами серии атак в полицейских и военных учреждениях Кабула за последние 48 часов. Местные власти сообщают о сотнях раненых, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В ночь на пятницу вблизи комплекса зданий министерства облороны центре города взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

Через несколько часов полицейскую академию в Кабуле атаковал смертник. За взрыв пока не взяла на себя ответственность ни одна из террористических группировок.

В последние месяцы в столице Афганистана вновь участились нападения боевиков движения "Талибан".