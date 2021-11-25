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Взрыве в афганской провинции Тахар, погибли пятеро детей

Взрыве в афганской провинции Тахар, погибли пятеро детей Пятеро несовершеннолетних погибли в результате детонации мины в провинции Тахар, расположенной на северо-западе Афганистана.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 21:46
Взрыве в афганской провинции Тахар, погибли пятеро детей

Пятеро несовершеннолетних погибли в результате детонации мины в провинции Тахар, расположенной на северо-западе Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на местного чиновника.

По словам главы департамента информации и культуры региона, инцидент произошел в полдень в одном из районов административного центра провинции - города Талукан. Мина сдетонировала в тот момент, когда группа несовершеннолетних пыталась перевезти взрывное устройство в город для продажи. В результате взрыва погибли пятеро детей.

Аналогичные происшествия регулярно происходят в разных частях Афганистана. Так, 8 ноября три ребенка погибли, еще пятеро получили ранения в результате детонации снаряда в провинции Урузган, а 3 ноября взрыв боеприпаса унес жизни двух детей в провинции Кундуз, ранило еще пятерых.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda mina partlayışı nəticəsində beş uşaq həlak olub

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