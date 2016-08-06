​Взрыв возле велотрассы в Рио произвели саперы

Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Взрыв, произошедший в районе финиша мужской велогонки на Олимпиаде-2016 в Рио, был произведен саперами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на представителя службы безопасности.

В сообщении отмечается, что взрывотехники обезвредили подозрительный рюкзак.

Ранее сообщалось, что недалеко от трибуны для прессы в районе велотрассы произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечает Рейтер, за последние дни саперы в специально отведенных местах обезвредили несколько бесхозных сумок.

По информации корреспондента "Р-Спорт" велотрассу не перекрывали, так как участники гонки доедут до этого участка нескоро.