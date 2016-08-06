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    ​Взрыв возле велотрассы в Рио произвели саперы

    Взрывотехники обезвредили подозрительный рюкзак

    Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Взрыв, произошедший в районе финиша мужской велогонки на Олимпиаде-2016 в Рио, был произведен саперами.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на представителя службы безопасности.

    В сообщении отмечается, что взрывотехники обезвредили подозрительный рюкзак.

    Ранее сообщалось, что недалеко от трибуны для прессы в районе велотрассы произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

    Как отмечает Рейтер, за последние дни саперы в специально отведенных местах обезвредили несколько бесхозных сумок.

    По информации корреспондента "Р-Спорт" велотрассу не перекрывали, так как участники гонки доедут до этого участка нескоро.

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