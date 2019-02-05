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    Взрыв возле торгового центра в США, есть погибший

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Около торгового центра Coors and Central в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) произошёл взрыв, в результате которого один человек погиб.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление полиции Альбукерке в своём Twitter.

    Сообщений о других пострадавших не поступало. В управлении добавили, что группа сапёров и пожарных расследует произошедшее.

    Пока не установлено, какова была природа взрыва, было ли это намеренной акцией или несчастным случаем.

    Ранее сообщалось, что в городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолёт потерпел крушение в жилом районе.

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