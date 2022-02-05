Взрыв в угольной шахте в Пакистане, погибли пять человек

По меньшей мере пять человек, работавших в угольной шахте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, погибли в субботу в результате взрыва, еще пятеро пострадали.

По меньшей мере пять человек, работавших в угольной шахте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, погибли в субботу в результате взрыва, еще пятеро пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на региональное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно данным управления, причиной произошедшего стало скопление метана. Местные власти закрыли шахту после инцидента для проведения расследования обстоятельств случившегося.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.