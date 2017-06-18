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    В Боготе число погибших при взрыве в торговом центре возросло до трех - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Все трое жертв – молодые женщины в возрасте от 23 до 31 года© Ren.Tv

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ До трех человек возросло число жертв взрыва в торговом центре столицы Колумбии Боготы.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное радио Caracol.

    Все трое жертв – молодые женщины в возрасте от 23 до 31 года, одна из погибших – гражданка Франции, сообщает радио.

    ***04:27

    Мощный взрыв, произошедший в здании торгового центра в Колумбии, привел к гибели одного человека, еще одиннадцать получили ранения.

    Как передает Report, судя по показаниям очевидцев, мощный взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino, находящегося в сердце туристического района Боготы.

    На место ЧП прибыли кареты скорой помощи и пожарные. В настоящее время все посетители ТЦ эвакуированы.

    Мэр колумбийской Боготы заявил, что мощный взрыв в здании торгового центра, приведший к гибели человека, был террористической атакой.

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