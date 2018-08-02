Взрыв в сирийском городе Идлиб: погибли 2, ранены 13 человек

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в центре провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли женщина и ребенок, ранены 13 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Aksham, информацию распространила организация гражданской обороны.

Сотрудники сил гражданской обороны доставили пострадавших в больницу. В результате взрыва разбились стекла на окнах домов, пострадали припаркованные поблизости автомобили.

Россия, Иран и Турция обещали обеспечить безопасность в данном регионе.