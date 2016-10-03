В сирийском городе Хама прогремел взрыв, есть погибшие

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Террорист-смертник взорвал себя на центральной площади сирийского города Хама, в результате чего ранены и погибли мирные жители, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

Местная полиция сообщает, что террорист с поясом взрывчатки взорвал себя на площади Асси. "Есть погибшие и ранены, их количество уточняется", - отметили в полиции.

Сирийское телевидение сообщает же, что в ходе террористической атаки было два взрыва. Второй произошел на въезде в район Эль-Кабир.

Хама является четвертым крупнейшим городом Сирии. На данный момент город контролируют правительственные войска.