Взрыв в Пакистане, погибли 16 человек

Число погибших в результате взрыва в одном из зданий в городе Карачи на юге Пакистана увеличилось до 16.

Число погибших в результате взрыва в одном из зданий в городе Карачи на юге Пакистана увеличилось до 16.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Pajhwok .

По данным правоохранительных органов, взрыв произошел в здании частного банка. Пострадавшие госпитализированы. На место прибыли специалисты для расследования причин инцидента. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее пакистанская полиция на своей странице в Twitter заявила о 10 жертвах.

Телеканал Geo News информировал, взрыв мог произойти из-за утечки газа.