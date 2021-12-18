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Взрыв в Пакистане, погибли 16 человек

Взрыв в Пакистане, погибли 16 человек Число погибших в результате взрыва в одном из зданий в городе Карачи на юге Пакистана увеличилось до 16.
Другие страны
18 декабря 2021 г. 18:11
Взрыв в Пакистане, погибли 16 человек

Число погибших в результате взрыва в одном из зданий в городе Карачи на юге Пакистана увеличилось до 16.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Pajhwok.

По данным правоохранительных органов, взрыв произошел в здании частного банка. Пострадавшие госпитализированы. На место прибыли специалисты для расследования причин инцидента. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее пакистанская полиция на своей странице в Twitter заявила о 10 жертвах.

Телеканал Geo News информировал, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda partlayış zamanı ölənlərin sayı 16 nəfərə çatıb

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