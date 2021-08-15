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Взрыв в Пакистане: 13 погибших, 10 раненых

Взрыв в Пакистане: 13 погибших, 10 раненых В городе Карачи на юге Пакистана в кузове бортового грузовика произошел взрыв, в результате 13 человек погибли и еще 10 ранены.
Другие страны
15 августа 2021 г. 04:19
Взрыв в Пакистане: 13 погибших, 10 раненых

В городе Карачи на юге Пакистана в кузове бортового грузовика произошел взрыв, в результате 13 человек погибли и еще 10 ранены.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию и спасательные службы.

По данным полиции, во время инцидента была использована граната, о чем свидетельствуют обломки, обнаруженные на месте взрыва.

"Мы не можем конкретно сказать, кто стоял за нападением. Это может быть семейный спор, который мы пытаемся установить, или террористический акт. Но пока у нас нет доказательств, нельзя сказать точно. На данном этапе пока преждевременно что-либо говорить", - сказал дополнительный генеральный инспектор полиции Имран Якуб.

Он отметил, что из-за празднования Дня независимости на улицах было много людей. Сейчас полиция пытается определить, была ли граната уже внутри грузовика или ее бросили в автомобиль.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda müstəqillik günü partlayış olub, 13 nəfər ölüb, yaralılar var

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