Взрыв в Могадишо: 6 погибших

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли и еще десять получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в Могадишо неподалеку от зданий, в которых расположены два сомалийских министерства.

Как передает Report, об этом сoобщат Синьхуа.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в районе Шангани у входа в ресторан, напротив которого расположено Министерство спорта. Поблизости также находится главное здание Министерства национальной безопасности страны.