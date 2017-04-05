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    Взрыв в Могадишо: 6 погибших

    Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в районе Шангани© 7daynews.ru

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли и еще десять получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в Могадишо неподалеку от зданий, в которых расположены два сомалийских министерства.

    Как передает Report, об этом сoобщат Синьхуа.

    Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в районе Шангани у входа в ресторан, напротив которого расположено Министерство спорта. Поблизости также находится главное здание Министерства национальной безопасности страны.

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