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Взрыв в Ливерпуле назвали терактом

Взрыв в Ливерпуле назвали терактом Полиция Великобритании назвала взрыв, произошедший в воскресенье в такси перед женской больницей в Ливерпуле, террористическим актом.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 16:48
Взрыв в Ливерпуле назвали терактом

Полиция Великобритании назвала взрыв, произошедший в воскресенье в такси перед женской больницей в Ливерпуле, террористическим актом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Сотрудники из отдела по борьбе с терроризмом ведут расследование при поддержке полиции графства Мерсисайда", - сказала главный констебль Мерсисайда Серена Кеннеди на совместной пресс-конференции с главой Контртеррористической полиции на северо-западе Англии Рассом Джексоном.

Джексон подтвердил, что происшествие рассматривается именно как теракт. Он также сообщил, что всего по подозрению в терроризме было задержано четыре человека.

В расследовании также принимает участие британская служба контрразведки MI5.

Взрыв произошел в воскресенье в такси около 11:00 по местному времени. Пассажир такси погиб, водитель получил ранения.

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Версия на английском языке Liverpool explosion: Police declare terrorist incident
Версия на азербайджанском языке Liverpuldakı partlayış terror kimi dəyərləndirilir

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