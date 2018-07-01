Взрыв в Киркуке, есть погибший и раненые

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В иракском городе Киркук произошел взрыв у здания, где хранились избирательные бюллетени, использованные на парламентских выборах 12 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, три взрыва прогремели рядом со складами, принадлежащими Высшему комиссариату по выборам. Первый взрыв произошел неподалеку от центра спорта и молодежи, второй взрыв прогремел на юге города, третий — в военном районе.

По данным источников, в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля пострадали 20 человек, большинство из них сотрудники полиции, охранявшие склад.