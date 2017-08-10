Взрыв в Кабуле: есть жертвы

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Как минимум один человек погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в районе Бинихисар в столице Афганистана Кабуле.

Как передает Report, об этом сoобщает Синьхуа.

«Заминированный автомобиль пытался протаранить конвой афганских ВС в районе Бинихисар, однако этого ему совершить не удалось, так как он подорвался раньше времени», - сообщил источник в службе безопасности.

Смертник погиб на месте, трое прохожих получили ранения.