 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Взрыв в Кабуле: есть жертвы

    Заминированный автомобиль пытался протаранить конвой афганских ВС

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Как минимум один человек погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в районе Бинихисар в столице Афганистана Кабуле.

    Как передает Report, об этом сoобщает Синьхуа.

    «Заминированный автомобиль пытался протаранить конвой афганских ВС в районе Бинихисар, однако этого ему совершить не удалось, так как он подорвался раньше времени», - сообщил источник в службе безопасности.

    Смертник погиб на месте, трое прохожих получили ранения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi