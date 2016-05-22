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    Взрыв в Йемене: Есть погибшие и раненые

    Взорвана заминированная машина

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В столице крупнейшей йеменской провинции Хадрамаут, городе Эль-Мукалла, взорвана заминированная машина.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия», заминированный автомобиль был взорван около поста йеменской армии в Эль-Мукалле. По поступающим сведениям, в результате инцидента есть убитые и раненые.

    За минувшую неделю в Хадрамауте было совершено несколько терактов, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». За несколько дней в результате взрывов и вооруженных нападений экстремистов погибло более 60 человек, преимущественно полицейских и военных. 

    Наиболее жестокий теракт был совершен радикалами в прошлое воскресенье. Тогда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у центрального отделения полиции в Эль-Мукалла. Число погибших в результате взрыва превысило 40, ранения получили более 60 человек.

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