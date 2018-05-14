Взрыв в индонезийском городе Сурабая унес жизни семи человек

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли в результате взрыва у полицейского участка во втором по величине городе Индонезии Сурабая,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Jakarta Post.

Ранее издание Jakarta Globe сообщило, что взрыв произошел рядом с полицейским участком в Сурабае. На кадрах с места происшествия, опубликованных в микроблоге Jakarta Globe в Twitter, показано, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего один из них взрывается. Этот взрыв стал четвертым в городе за два дня.

"Наши сотрудники идентифицируют жертвы. К настоящему времени их семь. Мы все еще собираем данные", — заявил представитель полиции газете.